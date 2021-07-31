Светлогорский ЦКК увеличит выпуск сульфатной беленой целлюлозы до 290 тыс. т по итогам 2021 года

Источник материала: БелТА

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский ЦКК планирует произвести 291 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы по итогам текущего года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Среди важнейших перспективных задач для белорусского рынка целлюлозы на 2021 год - наращивание объемов производства. По итогам текущего года планируется выпуск 291 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. "Развитие производственного и экспортного потенциала целлюлозно-бумажного производства, повышение конкурентоспособности продукции, обеспечение более рационального использования древесины и трудовых ресурсов, освоение новых рынков сбыта продукции, включая выход на рынки стран дальнего зарубежья, - стратегические направления развития предприятия. Производство целлюлозы как импортозамещающего и экспортно ориентированного продукта открыло для отрасли новые перспективы. В частности, возможность создания в стране производства упаковочных видов бумаг из целлюлозы, что с учетом возвращающегося тренда на экоупаковку весьма актуально и перспективно", - рассказали на предприятии.

Объем товарной продукции промышленности в действующих ценах за 2020 год вырос на Br120 млн и составил Br352,4 млн (темп роста - 148,8%). За январь - июнь текущего года это показатель - на уровне Br239,8 млн (темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 135,8%). В прошлом году экспортировали продукцию на $108,2 млн, темп роста - 167,7%. В 2021-м увеличиваются и экспортные позиции: за январь - июнь поставлено продукции на $60,3 млн, темп роста экспорта - 109,1%.

В объеме производства ОАО целлюлоза занимает более 70%. Товарный выпуск за 2020 год вырос более чем в 1,8 раза и составил Br255,9 млн. За январь - июнь 2021-го - Br172 млн с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 130,7%.

Светлогорский ЦКК полностью удовлетворяет потребность в сульфатной беленой целлюлозе белорусских переработчиков, значительные объемы целлюлозы реализует и на внешние рынки. География экспортных поставок этой новой для республики продукции постоянно расширяется. Сульфатная беленая целлюлоза реализуется более чем в 16 стран, в том числе в Польшу, Италию, Францию, Румынию, Германию и др. В 2020 году были пробные поставки в Бразилию, Турцию, Корею, Сербию, в 2021-м - в Индонезию и ОАЭ. Ведущее направление - Китай.

В настоящее время ОАО "Светлогорский ЦКК" производит и реализует целлюлозу сульфатную беленую, трех- и пятислойный гофрированный картон и ящики из гофрированного картона, картон для плоских слоев гофрокартона, бумагу для гофрирования, фильтровальный картон, бумажные мешки, изделия из заполнителя сотового и др. На предприятии работают более 2,6 тыс. человек. Средняя заработная плата по предприятию составила более Br1,5 тыс.-0-