В Беларуси убрано 40 % площадей зерновых

Источник материала: БT

40 процентов площадей зерновых уже убрано в Беларуси. Каравай весит 2 миллиона 850 тысяч тонн. В среднем с гектара снимают 32 с половиной центнера. Лидер жатвы и по собранному, и по темпам - по-прежнему Брестская область. На ее счету 686 тысяч тонн хлеба. Не сильно отстает столичный регион - 653 тысячи тонн. На третьем месте Гродненская область. Активно идет жатва и в самом северном регионе страны.