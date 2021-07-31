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В Беларуси убрано 40 % площадей зерновых
31.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
40 процентов площадей зерновых уже убрано в Беларуси. Каравай весит 2 миллиона 850 тысяч тонн. В среднем с гектара снимают 32 с половиной центнера. Лидер жатвы и по собранному, и по темпам - по-прежнему Брестская область. На ее счету 686 тысяч тонн хлеба. Не сильно отстает столичный регион - 653 тысячи тонн. На третьем месте Гродненская область. Активно идет жатва и в самом северном регионе страны.
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40 процентов площадей зерновых уже убрано в Беларуси. Каравай весит 2 миллиона 850 тысяч тонн. В среднем с гектара снимают 32 с половиной центнера. Лидер жатвы и по...
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