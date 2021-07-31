Уборочная 2021: в республике созданы специальные мониторинговые группы

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В стране активно идет уборочная кампания. Уже обмолочено практически 40 % всех площадей. В этом году аграрии вырастили хороший урожай, собирают больше 32 центнеров с гектара. Главная задача на предстоящие недели - не только без потерь собрать хлеб, но и сохранить его. По поручению главы государства в республике созданы специальные мониторинговые группы, в которые вошли представители правоохранительных органов, МЧС, местных властей. Они следят за соблюдением техники безопасности, условиями труда и сохранностью урожая. Помогают не только выявить нарушения на жатве, но и проводить их профилактику.

О том, как общими усилиями обеспечиваем продовольственную безопасность страны, в репортаже Юрия Карнеловича.

В хозяйстве "Дитва" самый разгар уборочной кампании. Уже собран рапс и озимый ячмень. Сейчас все 9 комбайнов брошены на обмолот пшеницы и тритикале. Урожайность рапса самая высокая в районе, зерновые пока на уровне средних республиканских показателей. Правда, впереди еще лучшие поля. Работать на общее дело здесь умеют. Задачу поставили не только качественно собирать хлеб, но и сохранить, соблюдая технику безопасности.

Правила пользования огнетушителем должен знать каждый механизатор. От четких и правильных действий во время чрезвычайной ситуации порой зависит не только сохранность техники, но и всего урожая на поле. На это особое внимание во время рейдов обращают сотрудники МЧС.

Вадим Бартель, инспектор Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

На каждой сельскохозяйственной технике, которая работает на полях, должно иметься достаточное количество первичных средств пожаротушения, таких как огнетушители в количестве 2 штук объемом не менее 8 литров, 2 лопат, 2 швабр, а также полотен 1,5 на 1,5 метра.

В зоне повышенного риска зерносушильные комплексы и помещения для хранения. На этих объектах спасатели частые гости. Мелочей в деле сохранности урожая не бывает. Даже отсутствие обыкновенной лопаты на пожарном щите не позволит вовремя начать тушение огня.















Дмитрий Белявский, начальник Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работник Лидского РОЧС, выбывающий в оперативной группе, проверяет наличие на полях членов пожарной команды или пожарной дружины, наличие водоподающей техники или техники МЧС для тушения пожара, также наличие трактора с плугом.

Безопасность на жатве - задача комплексная, поэтому в мониторинговые группы входят представители разных ведомств. Правоохранители, к примеру, отвечают за исправность техники и профилактику возможных правонарушений.

Машинные дворы, зоны хранения горюче-смазочных материалов, наличие неисправной техники тоже на контроле милиционеров. Нельзя допустить даже мелких хищений и случаев откровенного разгильдяйства.

Разгар уборочной кампании в хозяйстве "Белица-Агро". Середина рабочего дня, а на машинном дворе стоит 2 комбайна, хотя могли бы убирать урожай.

И это притом что сейчас каждая единица техники на счету. В хозяйстве говорят, что комбайны предназначены для рапса, а он недостаточно просох после дождей. Направить их на зерновые нет возможности. Так и простаивают, дожидаясь погоды.

Иван Михалевич, замдиректора КСУП "Белица-Агро":

2 комбайна, они задействованы на уборке рапса. Так как ночью был дождь и они с приставками, не можем их задействовать на зерне. Чтобы снять приставку, уйдет время часа 4.





Участковый проверяет на алкотестере:

- Вы сюда приглашены для контроля вашего физического состояния. Что можете сказать по поводу вашего самочувствия?

- Хорошо себя чувствую.

- Алкоголь не употребляли?

- Нет".

Трудовая дисциплина тоже под пристальным вниманием правоохранителей. В хозяйстве "Песковцы" работа налажена системно. Выборочные проверки проходят на протяжении дня. Создан свой штат инженеров по охране труда.

Тадеуш Рахатко, директор КСУП "Песковцы":

При выезде и возвращении с поля механизаторы, участвующие в уборке, комбайнеры, водители проходят алкотест. У нас имеется и кабинет по технике безопасности, где мы проводим постоянно занятия с людьми.

Специальные мониторинговые группы будут работать по всей стране до конца жатвы. Специалисты уверены, что общими усилиями можно качественно собрать и сохранить новый урожай.