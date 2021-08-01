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Два новых резидента в "Великом камне"

01.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Высокие технологии в области электроники и искусственного интеллекта. В "Великом камне" сразу два новых резидента. Один из них - выходец из китайской судостроительной корпорации. Проект связан с беспилотными системами, в первую очередь в морской сфере. Вторая же компания - белорусская. Она будет заниматься разработкой и производством устройств обработки и хранения данных. Планируется выпуск серверов, мониторов, принтеров и высокотехнологичных комплексов.

Всего в китайско-белорусском индустриальном парке представлены проекты из 13 стран. Сейчас "Великий камень" насчитывает 73 компании-резидента.

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Высокие технологии в области электроники и искусственного интеллекта. В "Великом камне" сразу два новых резидента. Один из них - выходец из китайской...
 
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