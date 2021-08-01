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Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна
01.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Очередной рубеж преодолен белорусскими аграриями: на сегодня намолочено 3 миллиона тонн зерна. Обработано 45 % площадей. В среднем с гектара снимают 32 с половиной центнера. Лидер жатвы и по собранному, и по темпам по-прежнему Брестская область: на счету почти - 737 тысяч тонн хлеба. Совсем немного отстает столичный регион.
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Очередной рубеж преодолен белорусскими аграриями: на сегодня намолочено 3 миллиона тонн зерна. Обработано 45 % площадей. В среднем с гектара снимают 32 с половиной...
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