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Белорусские аграрии преодолели рубеж в 3 млн тонн зерна

01.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Очередной рубеж преодолен белорусскими аграриями: на сегодня намолочено 3 миллиона тонн зерна. Обработано 45 % площадей. В среднем с гектара снимают 32 с половиной центнера. Лидер жатвы и по собранному, и по темпам по-прежнему Брестская область: на счету почти - 737 тысяч тонн хлеба.  Совсем немного отстает столичный регион.

К полумиллионному рубежу приближается Гродненская область. Прилично прибавил и северный регион. Для обеспечения бесперебойной работы техники в полях дежурят ремонтные бригады.



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Очередной рубеж преодолен белорусскими аграриями: на сегодня намолочено 3 миллиона тонн зерна. Обработано 45 % площадей. В среднем с гектара снимают 32 с половиной...
 
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