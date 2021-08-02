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$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
02.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В агрогородке Красное, по-соседству с усадьбой «
Несколько лет назад хозяин усадьбы «Дом рыбака «У Григорьевича» Александр Зайцев купил участок с домом в агрогородке Красное в Осиповичском районе. Оформил документы и приступил к строительству коттеджа. Все делал своими руками, изучая опыт коллег и реализовывая свои задумки. В 2016 году усадьба приняла первых гостей.
Сегодня в усадьбе три дома – один старинный и два современных коттеджа со всеми удобствами.
- Как правило, в одном доме проживает или одна семья, или компания знакомых людей. Это мой принцип и требования к заселению коттеджей. Так гостям комфортнее. Они расселяются и устраивают отдых по своему усмотрению, - говорит Александр.
Старинный дом
Старинный гостевой дом рассчитан на проживание 4-6 человек.
На первом этаже дома находится гостиная, с которой открывается панорамный вид на реку, где приятно проводить время с семьей или отдыхать в уединении. Вид на Березину открывается также и с окон двух спален на втором этаже.
Кухня оснащена бытовой техникой и посудой. В доме – два санузла на первом и втором этаже с душем.
Еще одним преимуществом коттеджа является наличие в нем бани с выходом к воде, чтобы после парилки можно было сразу окунуться в реке.
В день посещения нами усадьбы в коттедже отдыхали гости из Ростова.
Коттедж
Напротив VIP-коттеджа расположился еще один 10-местный гостевой дом.
На первом этаже коттеджа находится русская баня на дровах.
После парилки, пробежав несколько метров по дорожке, прыгаешь в воду и освежаешься. Также здесь расположена кухня-столовая, прихожая и веранда, с которой открывается живописный вид на Березину. В первом уровне также находится санузел с душевой кабиной и стиральной машиной. На втором этаже - четыре спальни, оборудованные двуспальными кроватями.
На веранде стоит диван. При желании и необходимости здесь могут спать еще два человека.
На моторке с ветерком!
На усадьбе есть собственный песчаный пляж, который строил сам Александр.
- На строительстве пляжа пришлось потрудиться. Дело это нелегкое, да и затратное. Был заключен договор с бобруйским речным портом. На буксирных теплоходах они доставляли всю необходимую технику, намывали песок, - рассказывает хозяин усадьбы. – Когда люди едут на отдых к воде, главное удовольствие для них – купаться и загорать.
Можно совершить водную прогулку. Цены разные и зависят от класса лодки. Есть простая моторная. Час катания на этой лодке стоит 20 рублей. Можно прокатиться на катере с хозяином. За катание на лодке без мотора и катамаране деньги платить не надо.
На усадьбу приезжают и любители рыбалки. Рыбы много, хорошо клюет. Причем можно как посидеть на берегу с удочкой, так и порыбачить с катера или лодки.
Гости в основном приезжают на отдых в выходные дни. Мы же были в усадьбе в будний.
- В воскресенье, у меня отдыхали 23 человека. Все были на реке. В жару вода прогревалась до 28 градусов. Чаще всего гостят минчане, бывают и бобруйчане. В предыдущие годы до пандемии было много россиян, - говорит Александр.
Приятно отдохнуть на усадьбе и зимой. Баня, рыбалка, коньки. На праздники – Новый год, 8-е Марта, 23 февраля – все места на усадьбе заняты.
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$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
В агрогородке Красное, по-соседству с усадьбой «Красное», на берегу Березины расположилась еще одна усадьба – «Дом рыбака «У Григорьевича», где гости найдут...
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