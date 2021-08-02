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$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

02.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В агрогородке Красное, по-соседству с усадьбой «Красное», на берегу Березины расположилась еще одна усадьба – «Дом рыбака «У Григорьевича», где гости найдут уединенный и спокойный отдых. Мы побывали в ней и рассказываем, как здесь можно отдохнуть.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Несколько лет назад хозяин усадьбы «Дом рыбака «У Григорьевича» Александр Зайцев купил участок с домом в агрогородке Красное в Осиповичском районе. Оформил документы и приступил к строительству коттеджа. Все делал своими руками, изучая опыт коллег и реализовывая свои задумки. В 2016 году усадьба приняла первых гостей.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Сегодня в усадьбе три дома – один старинный и два современных коттеджа со всеми удобствами.

- Как правило, в одном доме проживает или одна семья, или компания знакомых людей. Это мой принцип и требования к заселению коттеджей. Так гостям комфортнее. Они расселяются и устраивают отдых по своему усмотрению, - говорит Александр.

Старинный дом

Старинный гостевой дом рассчитан на проживание 4-6 человек.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

В доме - две комнаты для гостей, кухня, отдельный санузел с душевой кабиной, русская печь, веранда, откуда открывается живописный панорамный вид на Березину. Рядом - навес в тени винограда, где можно отдохнуть. 

Дом в сутки обходится гостям в 80 долларов США в эквиваленте.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

VIP-коттедж

VIP-коттедж рассчитан на проживание 7 человек. Сутки одному обходятся в 30 долларов, весь дом – в 210 долларов в эквиваленте.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

На первом этаже дома находится гостиная, с которой открывается панорамный вид на реку, где приятно проводить время с семьей или отдыхать в уединении. Вид на Березину открывается также и с окон двух спален на втором этаже. 

Кухня оснащена бытовой техникой и посудой. В доме – два санузла на первом и втором этаже с душем.

Еще одним преимуществом коттеджа является наличие в нем бани с выходом к воде, чтобы после парилки можно было сразу окунуться в реке. 

В день посещения нами усадьбы в коттедже отдыхали гости из Ростова.

Коттедж

Напротив VIP-коттеджа расположился еще один 10-местный гостевой дом.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

На первом этаже коттеджа находится русская баня на дровах.

После парилки, пробежав несколько метров по дорожке, прыгаешь в воду и освежаешься. Также здесь расположена кухня-столовая, прихожая и веранда, с которой открывается живописный вид на Березину. В первом уровне также находится санузел с душевой кабиной и стиральной машиной. На втором этаже - четыре спальни, оборудованные двуспальными кроватями.

На веранде стоит диван. При желании и необходимости здесь могут спать еще два человека.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Сутки проживания в доме обходятся человеку в 25 долларов. Баня стоит 50 долларов, время отдыха в ней не ограничено.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

На моторке с ветерком!

На усадьбе есть собственный песчаный пляж, который строил сам Александр.

- На строительстве пляжа пришлось потрудиться. Дело это нелегкое, да и затратное. Был заключен договор с бобруйским речным портом. На буксирных теплоходах они доставляли всю необходимую технику, намывали песок, - рассказывает хозяин усадьбы. – Когда люди едут на отдых к воде, главное удовольствие для них – купаться и загорать.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Можно совершить водную прогулку. Цены разные и зависят от класса лодки. Есть простая моторная. Час катания на этой лодке стоит 20 рублей. Можно прокатиться на катере с хозяином. За катание на лодке без мотора и катамаране деньги платить не надо.

На усадьбу приезжают и любители рыбалки. Рыбы много, хорошо клюет. Причем можно как посидеть на берегу с удочкой, так и порыбачить с катера или лодки.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»
$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Гости в основном приезжают на отдых в выходные дни. Мы же были в усадьбе в будний.

- В воскресенье, у меня отдыхали 23 человека. Все были на реке. В жару вода прогревалась до 28 градусов. Чаще всего гостят минчане, бывают и бобруйчане. В предыдущие годы до пандемии было много россиян, - говорит Александр.

$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Красное, по-соседству с усадьбой «Красное», на берегу Березины расположилась еще одна усадьба – «Дом рыбака «У Григорьевича», где гости найдут...
 
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