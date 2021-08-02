$ 210 за VIP-коттедж на берегу Березины. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Дом рыбака «У Григорьевича»

Сегодня в усадьбе три дома – один старинный и два современных коттеджа со всеми удобствами.

- Как правило, в одном доме проживает или одна семья, или компания знакомых людей. Это мой принцип и требования к заселению коттеджей. Так гостям комфортнее. Они расселяются и устраивают отдых по своему усмотрению, - говорит Александр.