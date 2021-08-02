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В Беларуси намолочено 3,1 млн т зерна нового урожая
02.08.2021 08:11 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено 3,1 млн т зерна нового урожая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным министерства, на утро 2 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 966,5 тыс. га, что составляет 45,1% запланированных площадей.
Намолочено 3139,5 тыс. т зерна. По намолоту зерна лидирует Брестская область - 736,9 тыс. т, на втором месте - Минская область, где получено 729,4 тыс. т. В Гомельской области намолочено 407,4 тыс. т, Гродненской - 450,4 тыс. т, Могилевской - 409,2 тыс. т, Витебской - 406,2 тыс. т.-0-
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По данным министерства, на утро 2 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 966,5 тыс. га, что составляет 45,1% запланированных...
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