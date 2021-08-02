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Успешная работа Петриковского ГОК даст мощный импульс развитию района - Чеботарь

02.08.2021 08:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная работа Петриковского ГОК ОАО "Беларуськалий" даст мощный импульс развитию района в новой пятилетке. Такое мнение высказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Петриковском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Юрий Чеботарь посетил Петриковский ГОК ОАО "Беларуськалий", где пообщался с трудовым коллективом предприятия. Первый заместитель министра на встрече с работниками обсудил наиболее важные для жизни населения района темы. В ходе беседы были подняты вопросы установления тарифов на тепло и электричество, строительства жилья, в том числе с использованием жилищных сбережений, организации торговли в малых районах.

На встрече с активом предприятия Юрий Чеботарь также рассказал об основных направлениях Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, в том числе о подходах к региональному развитию.

"Именно сильные регионы являются ключевым приоритетом пятилетней программы, которую на днях утвердил своим указом глава государства. И надо понимать, что их экономическая стабильность и процветание во многом зависят от эффективности местных предприятий и, конечно же, от трудовых коллективов. Безусловно, успешная работа горно-обогатительного комбината даст мощный импульс развитию района в новой пятилетке", - отметил первый замминистра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Чеботарь посетил Петриковский ГОК ОАО "Беларуськалий", где пообщался с трудовым коллективом предприятия. Первый заместитель министра на встрече с...
 
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