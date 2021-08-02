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"Бобруйскагромаш" планирует поставить крупную партию техники в Польшу

02.08.2021 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" планирует поставить крупную партию техники в Польшу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

В конце июля предприятие посетил с рабочим визитом председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамович. Он ознакомился с производством и выставочной экспозицией, где была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга "Бобруйскагромаш". "Особый интерес у польского партнера вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамович отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника "Бобруйскагромаш" имеет сертификат соответствия требованиям ЕС", - отметили в пресс-службе.

Во время переговоров участники обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники "Бобруйскагромаш" в Польшу и рынки ЕС. Был подписан договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Польшу. Отгрузки сельхозтехники будут осуществлены в августе - сентябре 2021 года. Также в ходе переговоров был рассмотрен вопрос об участии холдинга "Бобруйскагромаш" в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021 (Польша, г. Познань).

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В конце июля предприятие посетил с рабочим визитом председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамович.
 
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