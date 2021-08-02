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В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая

02.08.2021 10:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным министерства, на утро 2 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1044,2 тыс. га, что составляет 48,7% запланированных площадей.

Намолочено 3391 тыс. т зерна. По намолоту зерна лидирует Минская область - 806,4 тыс. т, на втором месте - Брестская область, где получена 781 тыс. т. В Гродненской области намолочено 499,7 тыс. т, в Витебской - 439 тыс. т, в Могилевской - 434,5 тыс. т, в Гомельской - 430,4 тыс. т.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 736,5 тыс. га (90,7% от плана). Заготовлено 799 тыс. т сена (71,5% от плана), 11,574 млн т сенажа (85,7%) и 331,5 тыс. т силоса (1,71%). Всего заготовлено 3,724 млн т единиц травяных кормов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным министерства, на утро 2 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 966,5 тыс. га, что составляет 45,1% запланированных...
 
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