|
Курсы валют на 2 августа
02.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. За американский доллар просят минимально 2 рубля 50 копеек. Евро опустился до 2 рублей 97 копеек. Российский рубль стал дешевле. 3,42 стоят 100 российских рублей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. За американский доллар просят минимально 2 рубля 50 копеек. Евро опустился до 2 рублей 97...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)