Источник материала: БT

Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании. В числе новичков представители различных сфер. Это финансовые технологии, электронная коммерция, игровая индустрия, логистика и майнинг. В списке десять компаний с зарубежным капиталом, в том числе пять центров разработки. Три резидента пришли из Кипра. В основном пришедшие в ПВТ компании работают по заказной и продуктовой бизнес-моделям. По-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрированы в 2020-2021 годах.





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