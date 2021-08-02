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Дефицит республиканского бюджета Беларуси за I полугодие составил 1,6 млрд руб.
02.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - июне составил более полутора миллиардов рублей. Цифры приводит Минфин. В госказну положили 12,6 млрд, потратили 14,2 млрд. Наибольшие расходы связаны с социальной сферой. Это медицина, образование и спорт. Поступление НДС составило около 7 млрд рублей, налога на прибыль - 1,7. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,6 млрд рублей.
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Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - июне составил более полутора миллиардов рублей. Цифры приводит Минфин. В госказну положили 12,6 млрд, потратили...
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