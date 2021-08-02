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БУТБ: рынок пиломатериалов стабилизируется
02.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы констатирует Белорусская универсальная товарная биржа. Три недели назад был введен предторговый ценовой коридор на торгах пиломатериалами на внутреннем рынке, после чего постепенно ситуация стала нормализовываться. Более того, по ряду сортов цены начали снижаться. Например, по сравнению с июнем стоимость наиболее востребованных у белорусских потребителей необрезных пиломатериалов хвойных пород третьего сорта упала в среднем на 15 %.
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Положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы констатирует Белорусская универсальная товарная биржа. Три недели назад был введен...
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