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В Беларуси изменен предельный норматив рентабельности на ряд товаров
02.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Правительство ввело регулирование цен на легковые автомобили, грузовики и тракторы. Совмин принял соответствующее постановление. Документом утвержден предельный норматив рентабельности. Он должен составлять не более 15 %. Ограничение касается продукции, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.
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Правительство ввело регулирование цен на легковые автомобили, грузовики и тракторы. Совмин принял соответствующее постановление. Документом утвержден...
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