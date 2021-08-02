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В Беларуси изменен предельный норматив рентабельности на ряд товаров

02.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство ввело регулирование цен на легковые автомобили, грузовики и тракторы. Совмин принял соответствующее постановление. Документом утвержден предельный норматив рентабельности. Он должен составлять не более 15 %. Ограничение касается продукции, которая поставляется в рамках реализации государственных программ.


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Правительство ввело регулирование цен на легковые автомобили, грузовики и тракторы. Совмин принял соответствующее постановление. Документом утвержден...
 
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