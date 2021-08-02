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Экспортеры Брестской области открыли три новых рынка сбыта

02.08.2021 13:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия-экспортеры Брестской области открыли в январе-мае три новых рынка сбыта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

Новые рынки открыты в Южной Америке, Северной и Восточной Африке. Так, в Боливию отправлена первая партия стекольной замазки, в Ливию - сухое молоко, в Уганду - электрические трансформаторы. В целом в январе-мае товары, произведенные в Брестской области, поставлены в 94 страны. Экспорт вырос почти на 23% и составил $1,2 млрд при положительном сальдо ($495,2 млн). На долю ЕАЭС приходится 67,7% экспорта (в том числе Россию - 62,9%), страны Евросоюза - 18,1%, другие страны - 14,2%.

Предприятия региона уверенно осваивают европейский рынок: за пять месяцев экспорт продукции в страны ЕС вырос на 47,3% и составил $174,5 млн. Экспорт в Германию вырос в полтора раза. Более чем в 2 раза увеличены поставки во Францию, Испанию, Румынию. Почти на 100% - в Болгарию и Словакию, более чем на 40% - в Литву и Латвию. Основными товарными позициями экспорта в страны Европейского союза стали уголь, мебель, шины, детали из пластмасс и профили ПВХ, масло соевое и рапсовое, одежда, игрушки, щепа и гранулы древесные, пило-, лесоматериалы.

Экспорт в страны "дальней дуги" увеличился на 20% и составил $52,4 млн. В том числе на рынки африканских стран в январе-мае поставлено продукции в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $447,3 тыс.), в Северную и Южную Америку - на 46,1% ($4 млн), в Австралию и Океанию - на 48,7% ($471 тыс.). Экспортные поставки в Китай (в том числе Гонконг и Тайвань) выросли на 7,1% и составили $34,8 млн.

Наибольший рост экспорта отмечается по сырам и творогу, консервированной рыбе и икре, мебели, сливочному маслу, газовым и электроплитам, колбасам и продуктам из мяса, молочной сыворотке, рапсовому маслу, лесоматериалам, детским игрушкам, солоду.

Традиционно Брестская область лидирует в республике по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. По оперативным данным, темп роста за январь-май по этой группе товаров достиг 113,9% и составил $647,6 млн - это почти 26% от республиканского объема и 55% экспорта региона.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Новые рынки открыты в Южной Америке, Северной и Восточной Африке. Также предприятия региона уверенно осваивают европейский рынок: за пять месяцев экспорт...
 
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