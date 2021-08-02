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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

02.08.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 1% и составил 1229 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 15 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска, напротив, за последнюю неделю выросла на 1% и равна на данный момент 1313 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 84 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квартир без учета влияния новостроек за семь дней снизилась на 0.9% - до 1318 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

После затишья в первой половине лета, в последнюю неделю июля цены на квартиры впервые опустились более, чем на 0.5%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

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В то же время динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло еще на 3.1%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1- и 3-комнатных квартир, их количество выросло за семь дней на 4% в обоих случаях.

Среди районов города наибольший рост числа объектов в продаже был зафиксирован в Октябрьском и Ленинском районах. Существенно снизилось количество объявлений во Фрунзенском и Партизанском.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

В наибольшей степени общий индекс цен на квартиры в Минске снизилися за счет 1- и 3-комнатных квартир, которые за неделю стали дешевле в среднем на 1.6%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

Различия между разными частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (+0.9%), Витебск — 598 $/м2 (+0.2%), Гомель — 611 $/м2 (+0.2%), Гродно — 710 $/м2 (+0.1%), Могилев — 651 $/м2 (+0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (без изменений), Солигорск — 773 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 746 $/м2 (+0.6%), Жодино — 686 $/м2 (-1.2%), Слуцк — 566 $/м2 (-0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 26 июля по 2 августа 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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