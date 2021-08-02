Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 июля - 2 августа 2021 года

В то же время динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло еще на 3.1%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 1- и 3-комнатных квартир, их количество выросло за семь дней на 4% в обоих случаях.

Среди районов города наибольший рост числа объектов в продаже был зафиксирован в Октябрьском и Ленинском районах. Существенно снизилось количество объявлений во Фрунзенском и Партизанском.