Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Претендовать на получение средств фондов развития строительной отрасли смогут организации независимо от форм собственности и подчиненности. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Руслана Пархамовича, глава государства 6 июля 2021 года подписал указ №259 "О создании фондов развития строительной отрасли". Документом с 1 сентября текущего года и по 31 декабря 2025 года предусмотрено создание республиканского внебюджетного фонда - в Министерстве архитектуры и строительства, а также областных и Минского городского внебюджетных фондов - в облисполкомах и Минском горисполкоме.

Что касается денежных средств, он отметил, что они будут направляться следующим образом: "Если речь идет о министерстве, то это исключительно предприятия, которые находятся в ведомственной подчиненности. Если говорить об областных фондах, то это любые предприятия, и государственной и негосударственной форм собственности, которые находятся на территории соответствующих облисполкомов", - отметил министр.

Глава Минстройархитектуры добавил: чтобы получить финансовые средства, нужно будет предоставить сведения, которые подтверждают экономическую состоятельность, целесообразность и выгоду предложенного проекта, под который изыскиваются деньги.-0-