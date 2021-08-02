Экспорт белорусских стройматериалов в I полугодии вырос почти на 20%

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских стройматериалов в первом полугодии вырос почти на 20%. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Динамика по экспорту строительных материалов положительная и составляет порядка 120% по результатам работы за первое полугодие 2021 года. Традиционно сложилось, что от 40% до 95% (в зависимости от экспортоориентированности предприятия) продукции, которая производится, уходит на экспорт. Есть позиции, которые прирастают в настоящее время. Мы видим, что увеличиваются поставки цемента, щебня. Значительно возрос экспорт стекла, керамической плитки, стекловаты", - сказал Руслан Пархамович.

Что касается рынков сбыта, он отметил: "Если некоторое время назад мы говорили о том, что в подавляющем большинстве все строительные материалы поставлялись в Россию - порядка 90% от всего экспорта товаров было сосредоточено именно на этом рынке, то сегодня мы можем говорить о процентном соотношении 60 на 40. То есть сейчас не более 60% составляет рынок Российской Федерации, все остальное - это смещение приоритетов по периметру нашей страны. Около 15% от всего объема поставляемой продукции приходится на Польшу, порядка 15% - на Украину, чуть меньше - на Литву и Латвию. Также мы работаем и на более далекие расстояния - это Казахстан, Азербайджан. Мы будем продолжать диверсифицировать экспорт, уходить от традиционного рынка для того, чтобы в случае каких-либо изменений можно было достаточно безболезненно, оперативно отреагировать и сместить наши приоритеты на другие направления".

По словам министра, одним из наиболее перспективных для Минстройархитектуры видится рынок Венгрии. "Сегодня там довольно активно ведется строительство различных объектов промышленного назначения, автоконцернов, начата работа и по атомной станции. Мы планируем привлечь в эту страну и белорусских строителей, отечественные стройматериалы. Не так давно в этом ключе прошли переговоры с нашим послом, который находится сейчас в Венгрии", - рассказал он.

Также Руслан Пархамович затронул тему арендного жилья. "Мы видим, что сегодня ежегодно в целом по стране вводится порядка 130 тыс. кв.м арендного жилья. На мой взгляд, это критически малый результат, необходимо в разы увеличивать объемы строительства такого вида жилья", - подчеркнул он.

Руководитель министерства отметил, что правительством создана рабочая группа, которая до конца лета должна внести предложения по развитию строительства арендного жилья в стране в целом. "Мы намерены чуть-чуть подкорректировать концепцию. Более тщательно рассматриваем практику, которой пользуются в странах-соседях. К примеру, в отношении такого понятия, как доходный дом, арендный дом, для того, чтобы это стало интересно и коммерческим застройщикам, а не только для того, чтобы строить государственное арендное жилье", - добавил он. Также к строительству арендного жилья необходимо привлекать и предприятия.-0-