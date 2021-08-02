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"АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области

02.08.2021 18:30 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Председатель Совета директоров холдинга "АМКОДОР" Александр Шакутин посетил Ленинградскую область и провел встречу с губернатором Александром Дрозденко.

В ходе переговоров обсуждалось создание в Гатчинском районе производства сельскохозяйственных машин "АМКОДОР" и открытие торгово-сервисного центра. После реализации проекта завод станет третьим предприятием холдинга в Российской Федерации.

"Наше сотрудничество с Беларусью - это всегда хороший опыт. Данного производителя выделяет высокая конкурентная способность на мировом рынке, оптимальное сочетание цены и качества продукции. Со своей стороны регион окажет содействие в обеспечении будущего производства необходимой инфраструктурой", - подчеркнул Александр Дрозденко.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета директоров холдинга "АМКОДОР" Александр Шакутин посетил Ленинградскую область и провел встречу с губернатором Александром Дрозденко.
 
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