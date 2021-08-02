Источник материала: БT

Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Крупнейшие, к примеру, в Минской области - в Борисове, Слуцке, Марьиной Горке.

К слову, именно в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Новейший комплекс предприятий будет производить незаменимые аминокислоты. Они нужны для увеличения результативности мясо-молочного производства.



БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ. Это совместный проект с Китаем, создание которого несколько лет назад поддержал глава государства. К слову, прошел почти год, как Александр Лукашенко посетил корпорацию, сравнив производство с космическими технологиями.



И вот многие из заводов уже в строю и загружаются зерном для переработки. Свыше половины готовой продукции (а это комбикорма, премиксы и аминокислоты для АПК) будут экспортировать. Уже в следующем году в БНБК планируют произвести продукции более чем на 700 миллионов долларов.



О большом эффекте от маленького зернышка - Алексей Кондратенко.

В свой дебютный сезон новые 30-тонные зерновозы отрабатывают логистику и привыкают к интенсивному темпу. Пока фирменные самосвалы Белорусской национальной биотехнологической корпорации привозят зерно в Пуховичский район из Могилевской области. В перспективе все регионы Беларуси обеспечат сырьем заводы БНБК. Зерна понадобится очень много.













Буквально колоссальный объем производства БНБК можно ощутить и находясь рядом с зернохранилищем. Тут одновременно может храниться 450 тысяч тонн зерна. А это своеобразный рекорд не только для Беларуси, но и стран СНГ.

Взвесить, взять пробы на влажность и сорность. На все 5 минут. Задача экспресс-лаборатории - убедиться в качестве зерна перед тем, как оно отправится на переработку.

Александр Емельянчик, руководитель зернохранилища ЗАО "БНБК":

Объем хранения рассчитан на то, чтобы одновременно обеспечить все производство минимум трехмесячным запасом зернового сырья. Туда закладывается только сухое, почищенное и только нужных показателей качества. Если зерно приехало чуть влажное, то у нас есть система доработки зерна. Мы его можем почистить, посушить, охладить и положить на основное хранение.

Часть зерна перерабатывают в комбикорма, их в корпорации более 30 видов. Для каждого клиента может быть свой рецепт. Особый спрос на продукцию для рыбоводных хозяйств как местных, так зарубежных.

Николай Пуляк, директор департамента агропромышленного производства ЗАО "БНБК":

Комбикорма выпускают разные: тонущие, плавающие, медленно тонущие для осетровых, карповых, белуги той же. С Узбекистаном мы заключили договора, из наших рыбхозов "Волма" у нас приобретает комбикорма.

На всех производствах БНБК уже работают более полутысячи человек. Для них новейшее лабораторное оборудование. Свою продукцию производит и мукомольное производство, где нужна высококачественная пшеница. Это первый шаг глубокой переработки зерна на большом биотехнологическом пути.















Александр Бильдюкевич, первый заместитель директора ЗАО "БНБК":

70 % эффективности сельского хозяйства - это корма. Недаром говорят: у коровы молоко на языке. Чем мы кормим, то в итоге и получаем. Аминокислоты делают качественный скачок в эффективности кормления. Они дают те привесы, приросты, удои, которые определяют эффективность агропромышленного производства.

Сам же выпуск незаменимых аминокислот начнется этой осенью. Всего только в структуре биотехнологического производства до конца года на полную мощность выйдут 14 объектов корпорации. К этому моменту в БНБК появятся и еще полтысячи новых рабочих мест.





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