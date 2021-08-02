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БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ

02.08.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Крупнейшие, к примеру, в Минской области - в Борисове, Слуцке, Марьиной Горке. 

К слову, именно в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Новейший комплекс предприятий будет производить незаменимые аминокислоты. Они нужны для увеличения результативности мясо-молочного производства. 

БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ. Это совместный проект с Китаем, создание которого несколько лет назад поддержал глава государства. К слову, прошел почти год, как Александр Лукашенко посетил корпорацию, сравнив производство с космическими технологиями. 

И вот многие из заводов уже в строю и загружаются зерном для переработки. Свыше половины готовой продукции (а это комбикорма, премиксы и аминокислоты для АПК) будут экспортировать. Уже в следующем году в БНБК планируют произвести продукции более чем на 700 миллионов долларов. 

О большом эффекте от маленького зернышка - Алексей Кондратенко. 

В свой дебютный сезон новые 30-тонные зерновозы отрабатывают логистику и привыкают к интенсивному темпу. Пока фирменные самосвалы Белорусской национальной биотехнологической корпорации привозят зерно в Пуховичский район из Могилевской области. В перспективе все регионы Беларуси обеспечат сырьем заводы БНБК. Зерна понадобится очень много.  


БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ


Буквально колоссальный объем производства БНБК можно ощутить и находясь рядом с зернохранилищем. Тут одновременно может  храниться 450 тысяч тонн зерна. А это своеобразный рекорд не только для Беларуси, но и стран СНГ. 

Взвесить, взять пробы на влажность и сорность. На все  5 минут. Задача экспресс-лаборатории - убедиться в качестве зерна перед тем, как оно отправится на переработку.   

Александр Емельянчик, руководитель зернохранилища ЗАО "БНБК"

Объем хранения рассчитан на то, чтобы одновременно обеспечить все производство минимум трехмесячным запасом зернового сырья. Туда закладывается только сухое, почищенное и только нужных показателей качества. Если зерно приехало чуть влажное, то у нас есть система доработки зерна. Мы его можем почистить, посушить, охладить и положить на основное хранение.

Часть зерна перерабатывают в комбикорма, их в корпорации более 30 видов. Для каждого клиента может быть свой рецепт. Особый спрос на продукцию для рыбоводных хозяйств как местных, так зарубежных.

Николай Пуляк, директор департамента агропромышленного производства  ЗАО "БНБК"

Комбикорма  выпускают разные: тонущие, плавающие, медленно тонущие для осетровых, карповых, белуги той же. С Узбекистаном мы заключили договора, из наших рыбхозов "Волма" у нас приобретает комбикорма.

На всех производствах БНБК уже работают более полутысячи человек. Для них  новейшее лабораторное оборудование. Свою продукцию производит и мукомольное производство, где нужна  высококачественная пшеница. Это первый шаг глубокой переработки зерна на большом биотехнологическом пути. 


БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ


Александр Бильдюкевич, первый заместитель директора ЗАО "БНБК":

70 % эффективности сельского хозяйства - это корма. Недаром говорят: у коровы молоко на языке. Чем мы кормим, то в итоге и получаем. Аминокислоты делают качественный скачок в эффективности кормления. Они дают те привесы, приросты, удои, которые определяют эффективность агропромышленного производства.

Сам же выпуск незаменимых аминокислот начнется этой осенью. Всего  только в структуре биотехнологического производства до конца года на полную мощность выйдут 14 объектов корпорации. К этому моменту в БНБК появятся и еще полтысячи новых рабочих мест. 


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Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Крупнейшие, к примеру, в Минской области - в Борисове, Слуцке, Марьиной...
 
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