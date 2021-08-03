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БУТБ впервые провела сделку по продаже круглого леса из Евросоюза

03.08.2021 11:35 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже впервые совершена сделка по реализации круглого леса из Европейского союза на внутренний рынок Беларуси. Так, в ходе еженедельных торгов древесиной в заготовленном виде литовская компания продала белорусскому деревообрабатывающему предприятию 300 куб.м круглых лесоматериалов хвойных пород на сумму 45 тыс. евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Как отметили в пресс-службе, данная сделка является практическим результатом мероприятий по увеличению объемов предложения древесного сырья на биржевых торгах, в том числе за счет ресурса, заготавливаемого за пределами страны.

"Для насыщения спроса на востребованное на внутреннем рынке древесное сырье с декабря прошлого года биржей проводится работа по привлечению на торги иностранных поставщиков. Пока наибольших успехов удалось достичь в Российской Федерации. Например, если в январе - феврале в торгах участвовала только одна компания-поставщик из Смоленской области, то сейчас у нас еженедельно размещаются заявки на продажу круглого леса от заготовителей из всех приграничных регионов России. При этом сделки с российским лесом постепенно приобретают регулярный характер. Конечно, объемы еще не очень большие, но ведь это только начало. К тому же постепенно расширяется и география поставщиков. В свете этого сделка по реализации кругляка, совершенная литовской компанией, наглядно показала способность биржевого механизма увеличивать предложение древесного ресурса без ущерба для лесного фонда республики", - рассказали в БУТБ.

За последние несколько месяцев через БУТБ на внутренний рынок реализовано 2,8 тыс. куб.м круглых лесоматериалов и фанерного бревна иностранного происхождения на общую сумму более $284 тыс.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в пресс-службе, данная сделка является практическим результатом мероприятий по увеличению объемов предложения древесного сырья на биржевых торгах, в...
 
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