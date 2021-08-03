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МАРТ рекомендует торговле не завышать надбавки на школьные товары

03.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Торговая надбавка не более 30 процентов и рентабельность производителей не выше прошлогодней. МАРТ обращает внимание торговли, поставщиков и производителей на взвешенный подход к ценообразованию на школьные товары. Чтобы был широкий ассортимент и доступные цены. Сейчас в магазинах представлено более 400 моделей одежды делового стиля и свыше сотни моделей обуви. Средняя стоимость комплекта для школьника - от 50 до 348 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли в среднем на уровень инфляции - 5 процентов.


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Торговая надбавка не более 30 процентов и рентабельность производителей не выше прошлогодней. МАРТ обращает внимание торговли, поставщиков и производителей на...
 
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