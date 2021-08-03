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БУТБ: первая сделка по экспорту сухого молока в Украину
03.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На Белорусской универсальной товарной бирже прошла первая сделка по экспорту сухого молока в Украину объемом 40 тонн на сумму 108 тыс. долларов. Ранее украинские участники в основном приобретали на бирже лом металлов, стройматериалы, муку и семена растений. Сейчас рассчитывают, что новый товар будет пользоваться спросом. В целом за первое полугодие экспорт сухого молока через биржу увеличился в 4 с половиной раза. Основными покупателями продукции были резиденты России.
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На Белорусской универсальной товарной бирже прошла первая сделка по экспорту сухого молока в Украину объемом 40 тонн на сумму 108 тыс. долларов. Ранее украинские...
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