ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минстройархитектуры Беларуси: жилье с господдержкой дорожать не должно

03.08.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жилье с господдержкой дорожать не должно: есть установленные границы на цену квадратного метра, за пределы которых застройщики выходить не могут. Об этом заявляет Минстройархитектуры. По состоянию работы на первое полугодие, соотношение квадратного метра и заработной платы - 0,84. Что же касается коммерческого жилья, то, как считает министр, стоимость здесь будет диктовать рынок. Оно находится в свободном плавании. Важен спрос и количество предложений. Металл за первый квартал подорожал на 80 %, пиломатериалы по некоторым позициям более чем на 200 %. Но сейчас ситуация стабилизировалась, а потому резких скачков ждать не стоит.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилье с господдержкой дорожать не должно: есть установленные границы на цену квадратного метра, за пределы которых застройщики выходить не могут. Об этом заявляет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БНБК - уникальное предприятие в масштабах стран СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by