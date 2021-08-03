Минстройархитектуры Беларуси: жилье с господдержкой дорожать не должно

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Жилье с господдержкой дорожать не должно: есть установленные границы на цену квадратного метра, за пределы которых застройщики выходить не могут. Об этом заявляет Минстройархитектуры. По состоянию работы на первое полугодие, соотношение квадратного метра и заработной платы - 0,84. Что же касается коммерческого жилья, то, как считает министр, стоимость здесь будет диктовать рынок. Оно находится в свободном плавании. Важен спрос и количество предложений. Металл за первый квартал подорожал на 80 %, пиломатериалы по некоторым позициям более чем на 200 %. Но сейчас ситуация стабилизировалась, а потому резких скачков ждать не стоит.





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