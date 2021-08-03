Кусочек земли в Юпитере и крупный надел на берегу озера. На аукцион выставили большую «порцию» участков в Дзержинском районе. Показываем

Неплохой, хоть и небольшой, участок продается в деревне Старая Рудица, Боровского сельсовета. Площадь надела всего лишь 10 соток. Земельный участок имеет правильную прямоугольную форму и расположен среди уже сложившийся застройки. Земля на участке ровная, без лишней растительности или заброшенных недостроев. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.

Подъездная дорога к участку бетонная. Через дорогу от участка расположен магазин. Недалеко протекает небольшая речушка и лес. До МКАДа 35,6 километров (на авто 30 минут).

Для своей небольшой площади участок имеет одну из самых высоких начальных цен – 15 тысяч рублей.