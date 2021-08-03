Кусочек земли в Юпитере и крупный надел на берегу озера. На аукцион выставили большую «порцию» участков в Дзержинском районе. Показываем

Минский областной центр инвестиций и приватизации анонсировал аукцион по продаже 21 земельного участка в Дзержинском районе. Цены варьируются от 3 000 до 16 000 рублей. Посмотрели, что из себя представляют некоторые из них.
Аукцион пройдет в 10:00 27 августа по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Неплохой, хоть и небольшой, участок продается в деревне Старая Рудица, Боровского сельсовета. Площадь надела всего лишь 10 соток. Земельный участок имеет правильную прямоугольную форму и расположен среди уже сложившийся застройки. Земля на участке ровная, без лишней растительности или заброшенных недостроев. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.
Подъездная дорога к участку бетонная. Через дорогу от участка расположен магазин. Недалеко протекает небольшая речушка и лес. До МКАДа 35,6 километров (на авто 30 минут).
Для своей небольшой площади участок имеет одну из самых высоких начальных цен – 15 тысяч рублей.
Площадь участка — 10 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;
Самый маленький участок из всех лотов продается в деревне Ковальцы, Путчинского сельсовета. Площадь надела всего лишь 7,5 соток. Участок трапецеидальной формы с сужением к дороге. По горизонту земля также имеет небольшой уклон к дороге. Но из-за возвышенности, с участка открывается красивый вид на поле и лес за ним. Земля на наделе заросла редкими деревьями и высокой травой. Из коммуникаций призовут возможность подключения только электричества.
Дорога к участку идет проселочная и узкая. До Минска 39,5 километров. До крупного озера Ковальцы – 1 километр.
Площадь участка — 7,5 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 2 100;
Самый дорогой участок из всех лотов расположен в деревне Буда, Демидовичского сельсовета. Площадь земельного участка 14,9 соток. Надел также имеет сложную трапецеидальную форму. Земля на участке также не ровная, с «горбами» и впадинами. Весь участок зарос деревьями. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества, газа и водопровода.
Дорога к участку грунтовая. До МКАД 18,4 километра (20 минут на авто).
Площадь участка — 14,9 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 16 234;
Довольно крупный участок продается в деревне Цветково, Дзержинского сельсовета. Участок площадью в 15 соток расположен вдоль трассы М-1 (примерно 50 метров до дороги). Это и плюс, в плане транспортной доступности, и минус из-за шума.
Участок крайний в деревне со стороны поля. Имеет прямоугольную форму и небольшой уклон земли по горизонту. Надел относительно не заросший деревьями и кустарником. Из коммуникаций есть возможность подключения электричества и газа.
Подъездная дорога асфальтированная. До МКАД 34 километра.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 15 000;
Практически напротив предыдущего участка, в деревне с красивым названием Юпитер, Дзержинского сельсовета, продается надел площадью 11,3 сотки. Участок сложной продолговатой формы и расположен также вблизи с трассой М-1. Из коммуникаций есть возможность подключения только электричества. Земля имеет небольшой уклон к прилегающей грунтовой дороге. До МКАД 35,5 километров (26 минут на авто).
Площадь участка — 11,3 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 10 000;
Земельный надел на берегу реки Птичь и на опушке леса продается в деревне Заречное, Путчинского сельсовета. Площадь участка – 15 соток. Имеет трапецеидальную форму, земля находится под уклоном к дороге. На участке расположено что-то подобное на фундамент дома от предыдущих владельцев, или на бомбоубежище. Из коммуникаций есть возможность подключения к электричеству и газу.
Подъездная дорога грунтовая. До МКАД 22,8 километра.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 12 000;
Один из самых просторных, и в то же время недорогих участков расположен в деревне Садовщина, Путчинского сельсовета. Площадь надела 15 соток. Из коммуникаций присутствует только электричество. Форма участка квадратная, земля почти ровная (есть небольшой уклон на краю возле дороги). Земельный участок расположен на опушке леса, на берегу небольшого, но красивого озера.
К наделу ведет широкая грунтовая дорога. До МКАД 46,2 километра.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 3 500;