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На IT-форуме МТС Cloud представил свои продукты

03.08.2021 14:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС выступил генеральным партнером форума IT-инженеров Best Engineer Event in Republic 2021 и представил на мероприятии продукты МТС Cloud.

Форум Best Engineer Event in Republic прошел 31 июля и собрал около 400 участников — в основном, девопсов, системных, сетевых и других инженеров. Он проходил в смешанном формате: послушать лекции и кейсы можно было как офлайн, так и в онлайне. Большинство выступлений касалось защиты информации, сетевой архитектуры и облачных технологий.

Кейсы представили также специалисты МТС. Начальник управления инновационных решений Артем Максименко рассказал в том числе о трансформации телекома в облако, а руководитель группы пакетного ядра сети Дмитрий Буйновский — о построении резервируемого высоконагруженного Cloud DNS в провайдере.

Кроме того, для участников мероприятия была организована лаунж-площадка МТС Cloud Club, где можно было получить консультацию по облачным продуктам, а также сыграть в мини-гольф, кикер и морской бильярд.

 
 
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МТС выступил генеральным партнером форума IT-инженеров Best Engineer Event in Republic 2021 и представил на мероприятии продукты МТС Cloud.
 
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