На IT-форуме МТС Cloud представил свои продукты

МТС выступил генеральным партнером форума IT-инженеров Best Engineer Event in Republic 2021 и представил на мероприятии продукты МТС Cloud.

Форум Best Engineer Event in Republic прошел 31 июля и собрал около 400 участников — в основном, девопсов, системных, сетевых и других инженеров. Он проходил в смешанном формате: послушать лекции и кейсы можно было как офлайн, так и в онлайне. Большинство выступлений касалось защиты информации, сетевой архитектуры и облачных технологий.

Кейсы представили также специалисты МТС. Начальник управления инновационных решений Артем Максименко рассказал в том числе о трансформации телекома в облако, а руководитель группы пакетного ядра сети Дмитрий Буйновский — о построении резервируемого высоконагруженного Cloud DNS в провайдере.

Кроме того, для участников мероприятия была организована лаунж-площадка МТС Cloud Club, где можно было получить консультацию по облачным продуктам, а также сыграть в мини-гольф, кикер и морской бильярд.