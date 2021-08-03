ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жатва в стране может быть завершена за 12-13 погожих дней - Крупко

03.08.2021 17:43 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. При благоприятных погодных условиях уборочная кампания в Беларуси может завершится через 12-13 дней, заявил сегодня в Брестском районе министр сельского хозяйства Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня зерновые в республике убраны на 50,8% площадей. Намолочено 3,5 млн т зерна при урожайности 32 ц/га. В уборке участвуют 36 тыс. механизаторов. Поддерживаем готовность техники на уровне 97%, самая высокая в Брестской, Минской и Гродненской областях - 99%. Это дает возможность при хороших погодных условиях убирать в день 4-6% площадей. Если погода позволит ежедневно выходить комбайнам в поле, то Брестская область за 5-6 дней уборку может практически завершить. В целом по стране можно закончить уборочную кампанию за 12-13 погожих дней", - сказал министр.

Сегодня Иван Крупко посетил ряд хозяйств Брестского района, где ознакомился с ходом жатвы. В ОАО "Остромечево" министр принял участие в церемонии чествования передовиков уборочной кампании. Благодарственные письма и ценные подарки вручили водителям и механизаторам-тысячникам. Среди них и Василий Вабищевич, который первым в районе намолотил 1 тыс. т зерна среди молодых комбайнеров.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На сегодня зерновые в республике убраны на 50,8% площадей. Намолочено 3,5 млн т зерна при урожайности 32 ц/га. В уборке участвуют 36 тыс. механизаторов. Поддерживаем...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На IT-форуме МТС Cloud представил свои продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by