Жатва в стране может быть завершена за 12-13 погожих дней - Крупко

Источник материала: БелТА

3 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. При благоприятных погодных условиях уборочная кампания в Беларуси может завершится через 12-13 дней, заявил сегодня в Брестском районе министр сельского хозяйства Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня зерновые в республике убраны на 50,8% площадей. Намолочено 3,5 млн т зерна при урожайности 32 ц/га. В уборке участвуют 36 тыс. механизаторов. Поддерживаем готовность техники на уровне 97%, самая высокая в Брестской, Минской и Гродненской областях - 99%. Это дает возможность при хороших погодных условиях убирать в день 4-6% площадей. Если погода позволит ежедневно выходить комбайнам в поле, то Брестская область за 5-6 дней уборку может практически завершить. В целом по стране можно закончить уборочную кампанию за 12-13 погожих дней", - сказал министр.

Сегодня Иван Крупко посетил ряд хозяйств Брестского района, где ознакомился с ходом жатвы. В ОАО "Остромечево" министр принял участие в церемонии чествования передовиков уборочной кампании. Благодарственные письма и ценные подарки вручили водителям и механизаторам-тысячникам. Среди них и Василий Вабищевич, который первым в районе намолотил 1 тыс. т зерна среди молодых комбайнеров.

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