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Исаченко: обувные предприятия должны ориентироваться на использование отечественного сырья

03.08.2021 19:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил СООО "Белвест". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер Совета Республики провел рабочее совещание с руководством предприятия, а также ознакомился с производственной базой и перечнем выпускаемой продукции.

"СООО "Белвест" - одно из успешных белорусских предприятий в сфере производства и реализации высококачественной кожаной обуви. Общий объем изготавливаемой "Белвестом" продукции достигает 2 млн пар в год, сезонная обновляемость ассортимента составляет 70-80%", - сказал заместитель председателя Совета Республики. Он также подчеркнул, что на предприятии активно разрабатываются и внедряются в производственный цикл новые технологии, которые позволяют значительно облегчить труд работников. В то же время, по мнению Анатолия Исаченко, в процессе производства обуви отечественные организации должны существенно увеличить долю использования белорусского кожевенного сырья.

Вице-спикер Совета Республики провел также встречу с трудовым коллективом предприятия.

Ранее заместитель председателя Совета Республики посетил ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" и РУП "Гродненское производственное кожевенное объединение".-0-

Исаченко: обувные предприятия должны ориентироваться на использование отечественного сырья

Фото Совета Республики

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-спикер Совета Республики провел рабочее совещание с руководством предприятия, а также ознакомился с производственной базой и перечнем выпускаемой...
 
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