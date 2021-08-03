Червяков: облик индустриальной Беларуси будут определять высокотехнологичные производства и продукты

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый облик индустриальной Беларуси будут определять высокотехнологичные производства и продукты. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время посещения научно-технологического парка ООО "ИнКата", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия государства и бизнеса по развитию стартап-движения, его консалтинговой, инжиниринговой и грантовой поддержки в Беларуси, а также возможности использования модели бизнес-инкубирования технологических стартапов, используемой технопарком ООО "ИнКата", в регионах страны. Владелец компании "ИнКата" Олег Кондрашов продемонстрировал возможности созданной технологической инфраструктуры поддержки высокотехнологичных стартапов и малых инновационных предприятий.

Александр Червяков напомнил, что один из приоритетов программы-2025, одобренный на VI Всебелорусском народном собрании, - "Интеллектуальная страна".

"Новый облик индустриальной Беларуси к концу текущей пятилетки будут определять высокотехнологичные производства и продукты. Очевидно, что для их появления требуются две составляющие. Во-первых, непосредственно бизнес-идея. Во-вторых, должна быть инфраструктура, способствующая развитию любой идеи в стартап, а стартапа - в эффективно работающее предприятие. И это должна быть бесшовная цепочка создания компании", - сказал министр.

Как показывает опыт "ИнКата", применение такого инструментария - залог эффективного развития новых бизнес-проектов. "Совместно с бизнесом мы должны выработать такие условия, в которых инновационная идея могла бы превратиться в востребованный на рынке высокотехнологичный продукт", - пояснил Александр Червяков.

По результатам встречи достигнута договоренность о проработке создания технологической инфраструктуры поддержки стартапов и малого инновационного бизнеса в Вилейке и Орше.-0-