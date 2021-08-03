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Уборочная-2021: В Беларуси убрана половина площадей

03.08.2021 22:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Залог богатого урожая - соблюдение технологий, трудолюбивые руки и, конечно, погожие дни. Половина площадей уже убрана. Некоторые хозяйства сумели достичь и вовсе небывалых показателей - в два раза выше республиканских значений. Южные районы уже фактически выполнили госзаказ и начали готовить убранные поля к осеннему севу. 

В одно из таких хозяйств отправилась Анна Ковалева. Экспресс-ТО прямо в поле - и сразу к линии старта. Общий трудовой стаж у этих комбайнеров -  полвека. В паре работают первый год. Но когда опыт в квадрате, результат не заставит себя ждать: сейчас в числе передовиков района, уверенно идут уже к 2 тысячам намолота. 

Хозяйство "Калининский" - лидер в Добрушском районе. Средняя урожайность выше не только общеобластных, но и общереспубликанских показателей. 

Структуру посевов после засухи здесь не меняли. При этом даже до окончания уборочной понятно: объемы общего намолота превзойдут прошлогодние. 64 % зерновых уже в хранилищах. Высоких показателей достигли за счет использования новых сортов. Эксперимент оказался более чем удачным.  

Уборочная-2021: В Беларуси убрана половина площадей


На уборке зерновых занято шесть экипажей. Четыре грузовых - на отвозке зерна. К слову, госзаказ это хозяйство выполнило почти на 100 процентов. Золотой груз отсюда принимают на двух комбинатах в Гомеле. В том числе Новобелицком - он обслуживает все районы области. Особенность этой кампании, говорят, в отсутствии планомерности: поставки идут массово и большими объемами. 

Александр Матлахов, замдиректора Новобелицкого комбината хлебопродуктов:
Массовая поставка зерна не повлияет на работу комбината. Примем все, что придет, и разместим. На этот год комбинат планирует заготовить зерна порядка 90 тысяч тонн, в том числе порядка 25 тысяч тонн на продовольственные цели: на крупяную продукцию, в частности, на овсяные хлопья, на которых мы специализируемся и производим.

На приемке зерна обязательный контроль. Определяют влажность и содержание сорных примесей. Если нужно - зерно отправляют в сушильный комплекс. 

Уборочная-2021: В Беларуси убрана половина площадей


Жатва и приемка нового урожая не останавливается круглые сутки. А буквально в ближайшую неделю на юге Гомельского региона уборку зерновых планируют уже завершить.

Ближе всех к финишу уборочной Мозырский район - убрано 80 % площадей. Гомельский регион в целом в рейтинговой таблице по этому показателю второй после Брестской области.

И пока на одних полях только собирают колосья, на других уже формируют рулоны из сена и тут же свозят на хранение. Все делают по современным технологиям прессования. Следом эти же поля начинают перепахивать: хозяйства страны уже приступили к подготовке почвы для осеннего сева.


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Теги: Гомель
 
 
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Залог богатого урожая - соблюдение технологий, трудолюбивые руки и, конечно, погожие дни. Половина площадей уже убрана. Некоторые хозяйства сумели достичь и вовсе...
 
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