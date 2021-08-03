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"Еду раскупают пакетами". Как минчанка уехала в деревню за 100 километров от столицы и открыла там крутое кафе

04.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько лет назад минчанка Ирина переехала из города в деревню Ерхи Вилейского района и открыла тут придорожное кафе "Сытый лис", которое пользуется большой популярностью. Мы съездили в это заведение и расспросили хозяйку, как ей удалось воплотить свою мечту и создать успешный бизнес за сто километров от столицы. Сколько нужно зарабатывать в день, чтобы кафе окупалось, как расположить гостей и в чем вообще залог успеха - смотрите в нашем видео.

"Еду раскупают пакетами". Как минчанка уехала в деревню за 100 километров от столицы и открыла там крутое кафе

Автор: Дарья Загорская

Видео: Павел Садовский, Александр Сенаторов

 
 
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Несколько лет назад минчанка Ирина переехала из города в деревню Ерхи Вилейского района и открыла тут придорожное кафе "Сытый лис", которое пользуется большой...
 
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