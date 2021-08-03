|
"Еду раскупают пакетами". Как минчанка уехала в деревню за 100 километров от столицы и открыла там крутое кафе
04.08.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад минчанка Ирина переехала из города в деревню Ерхи Вилейского района и открыла тут придорожное кафе "Сытый лис", которое пользуется большой популярностью. Мы съездили в это заведение и расспросили хозяйку, как ей удалось воплотить свою мечту и создать успешный бизнес за сто километров от столицы. Сколько нужно зарабатывать в день, чтобы кафе окупалось, как расположить гостей и в чем вообще залог успеха - смотрите
Автор: Дарья Загорская
Видео: Павел Садовский, Александр Сенаторов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Еду раскупают пакетами". Как минчанка уехала в деревню за 100 километров от столицы и открыла там крутое кафе
Несколько лет назад минчанка Ирина переехала из города в деревню Ерхи Вилейского района и открыла тут придорожное кафе "Сытый лис", которое пользуется большой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)