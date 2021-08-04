|
Уборочная-2021: Гродненский регион - лидер по урожайности
04.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
3 миллиона 736 тысяч тонн зерновых на сегодня собрали белорусские аграрии. По стране освоено практически 54 % площадей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 миллиона 736 тысяч тонн зерновых на сегодня собрали белорусские аграрии. По стране освоено практически 54 % площадей. К миллиону стремительно приближается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)