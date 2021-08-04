Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 3,7 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,153 млн га, что составляет 53,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 69,7% площадей от плана (235,1 тыс. га). В Гомельской области убрано 57,7% площадей (200,9 тыс. га), Гродненской - 43,1% (134,3 тыс. га), Минской - 51,9% (247,3 тыс. га), Могилевской - 50,5% (164,8 тыс. га), Витебской - 49,7% (171,4 тыс. га).

Всего по стране намолочено 3 млн 735 тыс. т зерна при средней урожайности 31,8 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 743,8 тыс. га (91,6% от плана). Заготовлено 810,4 тыс. т сена (72,6% от плана), 11,628 млн т сенажа (86,1%) и 332,8 тыс. т силоса (1,72%). Всего заготовлено 3,746 млн т единиц травяных кормов.-0-