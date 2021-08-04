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Станет меньше «однушек» и мест в паркинге. Как изменился проект ЖК «Гастелло» в центре Минска после корректировок в связи с жалобами соседей
04.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы писали, что после перерыва
В декларации уточняется, что жилой комплекс комфорт-класса в границах улиц Грибоедова − Гастелло – Тарханова, как и планировалось, будет иметь 10 этажей и состоять из 4 подъездов. Количество квартир в доме также осталось прежним – их будет 186.
В основном, принятые изменения касаются числа комнат в квартирах. Так, теперь в жилом комплексе запроектировано 106 однокомнатных квартир (ранее планировалось 112), 19 двухкомнатных (ранее их было 16), 54 трехкомнатных (ранее – 49) и 7 четырехкомнатных (ранее – 9).
Также на один номер уменьшена вместимость встроенной в дом мини-гостиницы. Если ранее здесь собирались открыть отель на 12 номеров, то теперь их будет 11.
А вот количество административно-торговых помещений с отдельным входом, наоборот, увеличилось: (ранее их было 5, а теперь 6).
Перемены ожидают и подземный гараж-стоянку. Если в предыдущей декларации говорилось, что в доме будет 199 машин-мест, то согласно новому документу их количество уменьшено до 170.
Кроме того, изменились сроки ввода ЖК в эксплуатацию. Теперь дом обещают сдать в мае 2022 года.
В опубликованной декларации застройщик также предложил всем желающим поучаствовать в долевом строительстве подземного паркинга.
В данный момент к продаже предлагается:
− 42 машино-места на 1 подземном уровне гараж-стоянки общей площадью 11,5 до 14,5 «квадратов». Стоимость − 10 тысяч долларов;
- 42 машино-места на 2 подземном уровне гараж-стоянки общей площадью 11,5 до 14,5 «квадратов». Стоимость − 9 тысяч долларов.
Сообщается, что внести оплату можно 100% или частями (в этом случае стоимость машино-места увеличится на 500 долларов).
Помимо машино-мест, в подземном паркинге предусмотрена зона для хранения велосипедов и станция для зарядки электромобилей.
Из квартир в гараж можно будет попасть по лестницам или на лифте. Въезды/выезды в гараж-стоянку, а также движение автотранспорта между уровнями, будут осуществляться по наклонным рампам.
В декларации указано, что застройщик получил положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Гастелло» № 422-60/21 от 15.07.2021 года.
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Станет меньше «однушек» и мест в паркинге. Как изменился проект ЖК «Гастелло» в центре Минска после корректировок в связи с жалобами соседей
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