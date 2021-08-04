Станет меньше «однушек» и мест в паркинге. Как изменился проект ЖК «Гастелло» в центре Минска после корректировок в связи с жалобами соседей

Источник материала: realt.by

Недавно мы писали, что после перерыва возобновилось строительство ЖК «Гастелло». Напомним, что стройка дома от компании «Си-трейдинг» была приостановлена в марте 2020 года из-за обнаруженного нарушения норм по инсоляции в квартирах соседних домов. В результате в проект комплекса неподалеку от стелы пришлось внести коррективы. Сегодня в газете «Звязда» были опубликованы изменения и дополнения в предыдущие проектные декларации. Согласно им, в ЖК «Гастелло» станет меньше однокомнатных и четырехкомнатных квартир, а также уменьшится количество мест в подземном паркинге.

В основном, принятые изменения касаются числа комнат в квартирах. Так, теперь в жилом комплексе запроектировано 106 однокомнатных квартир (ранее планировалось 112), 19 двухкомнатных (ранее их было 16), 54 трехкомнатных (ранее – 49) и 7 четырехкомнатных (ранее – 9).

В декларации уточняется, что жилой комплекс комфорт-класса в границах улиц Грибоедова − Гастелло – Тарханова, как и планировалось, будет иметь 10 этажей и состоять из 4 подъездов. Количество квартир в доме также осталось прежним – их будет 186.

Также на один номер уменьшена вместимость встроенной в дом мини-гостиницы. Если ранее здесь собирались открыть отель на 12 номеров, то теперь их будет 11.

А вот количество административно-торговых помещений с отдельным входом, наоборот, увеличилось: (ранее их было 5, а теперь 6).

Перемены ожидают и подземный гараж-стоянку. Если в предыдущей декларации говорилось, что в доме будет 199 машин-мест, то согласно новому документу их количество уменьшено до 170.

Кроме того, изменились сроки ввода ЖК в эксплуатацию. Теперь дом обещают сдать в мае 2022 года.