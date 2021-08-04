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Минэкономики возобновляет проведение единого дня консультаций по вопросам международной техпомощи

04.08.2021 12:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики возобновляет проведение единого дня консультаций по вопросам международной технической помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится, что отдел международной технической помощи Минэкономики и Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года возобновляют проведение единого дня консультаций по вопросам международной технической помощи (МТП). Консультации, в том числе по вопросам подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) МТП будут проводиться каждый вторник по предварительной записи с 9.00 до 13.00 по адресу: г.Минск, ул.Кальварийская, д.1, каб.707.

В министерстве обратили внимание, что консультации не будут проводиться по документам, ранее направленным на рассмотрение в Минэкономики в соответствии с требованиями постановления Совета Министров от 21 ноября 2003 года №1522, а также по обращениям, направленным в министерство в соответствии с законом от 18 июля 2011 года №300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц". Кроме того, консультации не будут проводиться по документам, ранее направленным в Центр международной технической помощи Европейского союза в Беларуси.

Подробная информация о проведении дня консультаций будет размещена до 1 сентября на официальном сайте Министерства экономики в разделе "Международное техническое сотрудничество" - "День консультаций" и на сайте Центра международной технической помощи Европейского союза в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Консультации, в том числе по вопросам подготовки, регулирования и реализации проектов (программ) МТП будут проводиться каждый вторник по предварительной записи.
 
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