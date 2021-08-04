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Инспекции МНС выявили случаи выплат зарплат в конверте

04.08.2021 12:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекции МНС выявили случаи выплат заработных плат в конверте. Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

Как отметили в ведомстве, налоговые органы проводят планомерную работу по выявлению и предотвращению фактов выплаты заработной платы в конвертах. Так, наряду с систематической профилактической работой, включающей в себя разъяснение налогового законодательства, проводится комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение выплат заработной платы в конвертах.

В частности, инспекция МНС по Жлобинскому району провела проверку в сфере декларирования доходов и имущества гражданина, являющегося учредителем и руководителем организации, занимающейся оптовой торговлей товарами, который также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. "На протяжении более 8 лет этому гражданину выплачивалась зарплата в размере ниже минимальной заработной платы, а в 2020 и текущем году - ниже бюджета прожиточного минимума. В ходе проведенных контрольных мероприятий налоговым органом было установлено, что организация перечисляла на счет ИП денежные средства в виде займов, которые в дальнейшем переводились в качестве личного дохода на карт-счет гражданина. Так, за два года со счета организации было перечислено на счет ИП и в дальнейшем обналичено более Br24 тыс. В отношении гражданина были проведены мероприятия по сопоставлению полученных доходов и понесенных им расходов, по результатам которых было установлено превышение расходов над доходами в размере Br17,3 тыс. С суммы превышения исчислен подоходный налог в размере Br2,8 тыс.", - рассказали в главном управлении.

Также инспекция МНС по Бобруйскому району провела контрольные мероприятия в отношении гражданина, являющегося учредителем строительной организации, в которой установлены случаи выплаты заработной платы в конвертах. Там также были выявлены факты представления данной стройорганизацией заемных средств своему учредителю в крупных размерах. "Были сопоставлены полученные доходы этого учредителя и понесенные им расходы. Превышение его расходов над доходами составило Br225,6 тыс. С суммы превышения исчислен подоходный налог в размере Br36,1 тыс.", - сообщили в МНС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в ведомстве, налоговые органы проводят планомерную работу по выявлению и предотвращению фактов выплаты заработной платы в конвертах.
 
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