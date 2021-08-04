Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии

Источник материала: БелТА

4 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии. Таким мнением с журналистами поделился премьер-министр Роман Головченко во время рабочего визита на ОАО "Белшина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение о том, что необходимо разработать стратегию развития "Белшины" еще в октябре. И за это время была проделана большая работа. Мы решили серьезно подойти к этому вопросу: наняли одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний, которые имеют компетенции именно в этом секторе промышленности и этом бизнесе. Все это время эта команда вместе с представителями предприятия разрабатывали стратегию. Потому что мы полагаем, что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала "Белшина" в силу ряда причин, наверное, невозможно, - отметил Роман Головченко. - Если и делать это, то правильно и по-научному. Мы не просто полагаемся на чью-то стороннюю экспертизу, мы глубоко пропустили ее через реалии предприятия. И сегодня в целом стратегия была одобрена. Этот тот путь, который позволит планово строить работу на пятилетнем горизонте, через реализацию ряда управленческих решений, которые будут пронизывать всю сферу: от планирования производства до маркетинга и сбыта. Поэтому мы думаем, что это именно то решение, которое в совокупности с другими мерами государственной поддержки, поможет решить главную проблему предприятия - снижение долговой нагрузки и выход на максимальную производственную мощность после реализованных инвестпроектов".

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