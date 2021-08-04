Витебский комбинат шелковых тканей продает производственный корпус почти за Br2,8 млн

Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебский комбинат шелковых тканей" выставило на аукцион основной производственный корпус с начальной ценой продажи почти Br2,8 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском филиале РУП "Институт недвижимости и оценки", который выступает организатором торгов.

Предприятие в июле 2021 года вышло из процедуры санации и находится в ликвидации по решению экономического суда Витебской области. Обязанности ликвидатора возложены на антикризисного управляющего Татьяну Исакову. Ей предстоит обеспечить расчет по долгам за счет реализации оборудования и объектов недвижимости с инженерными сетями. Назначенный на 31 августа аукцион будет первым мероприятием по распродаже недвижимости банкрота в ходе ликвидации.

На торги по решению кредиторов выставлен единым лотом четырехэтажный производственный корпус с цокольным этажом и инженерными коммуникациями общей площадью свыше 14,1 тыс. кв.м. Здание разделено на 7 изолированных помещений различного функционального назначения размером от 92,6 кв.м до почти 3 тыс. кв.м. Для обслуживания капитальных строений выделен земельный участок, который будет предоставлен в общую долевую аренду.

В состав лота включено около 20 единиц оборудования, в том числе грузовой лифт и система видеонаблюдения. В качестве элементов благоустройства потенциальному покупателю достанется также Доска почета из керамзитной плиты, оцененная в Br700, и озеленение, включая "виноград девичий". Кроме того, победитель обязуется возместить стоимость услуг по оценке объекта в сумме более Br5,7 тыс.

Витебский комбинат шелковых тканей образован в середине 50-х годов прошлого века. В 2000 году на базе имущественного комплекса комбината создано ОАО с одноименным названием. Предприятие специализировалось на выпуске тканей различного ассортимента, в том числе подкладочных, плащевых (для специальной и форменной одежды), технических тканей, а также тканей специального назначения с экранирующими свойствами.

Производство по делу о банкротстве ОАО "ВКШТ" возбуждено экономическим судом в феврале 2015 года по инициативе самого должника. В декабре 2015 года была открыта процедура санации на 18 месяцев, которая в последующем продлена на 5 лет - до 23 июня 2022 года. В июле 2021-го с учетом поступивших в суд ходатайства собрания кредиторов акционерного общества, а также позиции концерна "Беллегпром", который осуществляет владельческий надзор в ОАО, решено открыть в отношении должника ликвидационное производство, которое должно быть проведено за 9 месяцев.-0-