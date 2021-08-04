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В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло

04.08.2021 15:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - июне 2021 года объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $137,3 млн (125% к уровню января - июня 2020 года). Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Объем экспорта товаров составил $114,8 млн (129,7%), импорта - $22,5 млн (105,6%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило $92,3 млн.

В текущем году Беларусь на 61,4% нарастила экспортные поставки в Узбекистан говядины - до $29,2 млн (положительная динамика поставок этой товарной позиции сохраняется третий год подряд). Поставки сыров выросли в 1,4 раза, сливочного масла - в 3,1 раза.

Впервые осуществлены поставки в Узбекистан текстильной одежды, увеличился экспорт целлюлозы - в 9 раз, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит - в 8,2 раза, синтетических нитей - в 3,9 раза, моющих и чистящих средств - в 3,2 раза.

Существенно возросли экспортные поставки на узбекский рынок белорусских холодильников (в 2,6 раза), обоев (в 2,1 раза), керамической плитки (в 2,1 раза), газовых плит (в 1,5 раза).

Беларусь традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую и консервированную плодоовощную продукцию. В текущем году также возросли поставки в Беларусь узбекских консервированных фруктов (в 10 раз), арбузов и дынь (в 2,2 раза), абрикосов и черешни (рост в 1,9 раза).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Объем экспорта товаров составил $114,8 млн (129,7%), импорта - $22,5 млн (105,6%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило $92,3 млн.
 
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