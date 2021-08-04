ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поступления в бюджет от деятельности Минской таможни в I полугодии составили более Br2,6 млрд

04.08.2021 20:25 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня в первом полугодии обеспечила поступление в республиканский бюджет более Br2,6 млрд ($1027,67 млн). Ее доля в общей сумме доходов таможенных органов Беларуси за этот период составила свыше 54%, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Итоги работы за первое полугодие подвели в Минской региональной таможне. Совещание прошло под руководством первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Александра Валиева.

Начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов отметил, что за январь - июнь доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 54% при доведенном показателе в 36%. Доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, - 72% (в I полугодии 2020 года - 71%). Он также обратил внимание на совершение таможенных операций в отношении экспортных и импортных партий товаров: количество экспортных деклараций на товары составило 64 948, импортных - 151 366.

Правоохранительным блоком за шесть месяцев текущего года возбуждено 21 уголовное дело и подготовлено более 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Изъято из незаконного оборота более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что сопоставимо с объемом за весь прошлый год.

По итогам собрания первый зампредседателя ГТК обозначил направления работы на второе полугодие 2021 года, а также вручил награды сотрудникам, достигнувшим высоких показателей в служебной деятельности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги работы за первое полугодие подвели в Минской региональной таможне. Совещание прошло под руководством первого заместителя председателя Государственного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Витебский комбинат шелковых тканей продает производственный корпус почти за Br2,8 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by