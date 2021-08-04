Поступления в бюджет от деятельности Минской таможни в I полугодии составили более Br2,6 млрд

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня в первом полугодии обеспечила поступление в республиканский бюджет более Br2,6 млрд ($1027,67 млн). Ее доля в общей сумме доходов таможенных органов Беларуси за этот период составила свыше 54%, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Итоги работы за первое полугодие подвели в Минской региональной таможне. Совещание прошло под руководством первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Александра Валиева.

Начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов отметил, что за январь - июнь доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 54% при доведенном показателе в 36%. Доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, - 72% (в I полугодии 2020 года - 71%). Он также обратил внимание на совершение таможенных операций в отношении экспортных и импортных партий товаров: количество экспортных деклараций на товары составило 64 948, импортных - 151 366.

Правоохранительным блоком за шесть месяцев текущего года возбуждено 21 уголовное дело и подготовлено более 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Изъято из незаконного оборота более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что сопоставимо с объемом за весь прошлый год.

По итогам собрания первый зампредседателя ГТК обозначил направления работы на второе полугодие 2021 года, а также вручил награды сотрудникам, достигнувшим высоких показателей в служебной деятельности.-0-