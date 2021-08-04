ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕАЭС утверждены документы для реализации пилотного проекта в области внешней электронной торговли

04.08.2021 21:01 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила пакет документов, которые позволят реализовать в странах Евразийского экономического союза пилотный проект в области внешней электронной торговли товарами с интернет-площадок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Принятые документы определяют особенности заполнения упрощенной таможенной декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации. Подготовлены также изменения в правила заполнения реквизитов структур электронных таможенных документов.

Кроме того, предусматривается дополнительная категория товаров, приобретаемых в сети Интернет, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям - физическим лицам, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.

"Подготовленный пакет документов будет действовать на период проведения пилотного проекта и позволит апробировать выбранную технологию совершения таможенных операций и правильно закрепить ее в праве союза, - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. - Параллельно будет продолжаться работа над протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, который юридически закрепит понятие товаров электронной торговли и деятельность оператора электронной торговли, а также установит новый вид таможенной декларации на товары электронной торговли".

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с распоряжением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 года №7 "Об отдельных вопросах проведения в государствах - членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли" работа по пилотному проекту будет проводиться с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. При этом его фактическое применение начнется с ноября нынешнего года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятые документы определяют особенности заполнения упрощенной таможенной декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поступления в бюджет от деятельности Минской таможни в I полугодии составили более Br2,6 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by