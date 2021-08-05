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Руководство Белшины уверено: белорусские шины займут свою нишу

05.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси погодные условия пока благоприятные для работы в полях. Урожайность и темпы уборочной в Могилевском регионе проинспектировал премьер-министр.  В поле зрения и стратегия развития предприятия "Белшина". На заводе реализуется несколько инвестпроектов. Поэтапно в строй вводятся новые линии. Сегодня для этого производства важно снизить долговую нагрузку и обеспечить выход на максимальную производственную мощность. 

О темпах работ - Светлана Лукьянюк. На Белшине про большие и маленькие колеса знают все. Изучая  мировые тренды и спрос на самые мощные машины - отечественные и зарубежные самосвалы, погрузчики и бульдозеры, здесь запустили сразу несколько инвестиционных проектов, чтобы выпускать шины нового образца и нового поколения. Первая партия уже работает на наших карьерах. А другие нужно думать, куда продавать. 60 процентов от объема планируют поставлять на экспорт.  О стратегии и эффективности производства сегодня говорили с премьером.

Руководство Белшины уверено: белорусские шины займут свою нишу


Правительство одобрило стратегию развития Белшины


Правительство ободрило стратегию развития Белшины  на 5 лет. Для ее разработки привлекали международную консалтинговую компанию. Необходимость диктовали реалии - развитие предприятия сдерживали прежние долги. А чтобы рассчитаться  с ними, нужен был новый товар. Среди главных рынков сбыта за пределами определили Россию, Казахстан и Украину. Несмотря на то что конкуренция высока,  руководство уверено: белорусские  шины займут свою нишу.


Товар высокого спроса


Новые шины  металлокордовые - на голову выше диагональных по несущей способности, по прочности, износостойкость вдвое выше, и даже экономят топливо. Сейчас большие испытания покрышек  проходят и в лабораториях, и на полях, и в карьерах. 

Руководство Белшины уверено: белорусские шины займут свою нишу


На конец года планируют выйти на 30 процентов загрузки новых линий.  К 2023-му на все 100 %. И тогда будут выпускать 26,5 тысячи штук в год. 
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В Беларуси погодные условия пока благоприятные для работы в полях. Урожайность и темпы уборочной в Могилевском регионе проинспектировал премьер-министр.  В поле...
 
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