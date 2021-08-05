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Руководство Белшины уверено: белорусские шины займут свою нишу
05.08.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси погодные условия пока благоприятные для работы в полях. Урожайность и темпы уборочной в Могилевском регионе проинспектировал премьер-министр. В поле зрения и стратегия развития предприятия "Белшина". На заводе реализуется несколько инвестпроектов. Поэтапно в строй вводятся новые линии. Сегодня для этого производства важно снизить долговую нагрузку и обеспечить выход на максимальную производственную мощность.
Правительство одобрило стратегию развития Белшины
Правительство ободрило стратегию развития Белшины на 5 лет. Для ее разработки привлекали международную консалтинговую компанию. Необходимость диктовали реалии - развитие предприятия сдерживали прежние долги. А чтобы рассчитаться с ними, нужен был новый товар. Среди главных рынков сбыта за пределами определили Россию, Казахстан и Украину. Несмотря на то что конкуренция высока, руководство уверено: белорусские шины займут свою нишу.
Товар высокого спроса
Новые шины металлокордовые - на голову выше диагональных по несущей способности, по прочности, износостойкость вдвое выше, и даже экономят топливо. Сейчас большие испытания покрышек проходят и в лабораториях, и на полях, и в карьерах.
На конец года планируют выйти на 30 процентов загрузки новых линий. К 2023-му на все 100 %. И тогда будут выпускать 26,5 тысячи штук в год.
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В Беларуси погодные условия пока благоприятные для работы в полях. Урожайность и темпы уборочной в Могилевском регионе проинспектировал премьер-министр. В поле...
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