Руководство Белшины уверено: белорусские шины займут свою нишу

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В Беларуси погодные условия пока благоприятные для работы в полях. Урожайность и темпы уборочной в Могилевском регионе проинспектировал премьер-министр. В поле зрения и стратегия развития предприятия "Белшина". На заводе реализуется несколько инвестпроектов. Поэтапно в строй вводятся новые линии. Сегодня для этого производства важно снизить долговую нагрузку и обеспечить выход на максимальную производственную мощность.



О темпах работ - Светлана Лукьянюк. На Белшине про большие и маленькие колеса знают все. Изучая мировые тренды и спрос на самые мощные машины - отечественные и зарубежные самосвалы, погрузчики и бульдозеры, здесь запустили сразу несколько инвестиционных проектов, чтобы выпускать шины нового образца и нового поколения. Первая партия уже работает на наших карьерах. А другие нужно думать, куда продавать. 60 процентов от объема планируют поставлять на экспорт. О стратегии и эффективности производства сегодня говорили с премьером.













Правительство одобрило стратегию развития Белшины





Товар высокого спроса

На конец года планируют выйти на 30 процентов загрузки новых линий. К 2023-му на все 100 %. И тогда будут выпускать 26,5 тысячи штук в год.

Правительство ободрило стратегию развития Белшины на 5 лет. Для ее разработки привлекали международную консалтинговую компанию. Необходимость диктовали реалии - развитие предприятия сдерживали прежние долги. А чтобы рассчитаться с ними, нужен был новый товар. Среди главных рынков сбыта за пределами определили Россию, Казахстан и Украину. Несмотря на то что конкуренция высока, руководство уверено: белорусские шины займут свою нишу.Новые шины металлокордовые - на голову выше диагональных по несущей способности, по прочности, износостойкость вдвое выше, и даже экономят топливо. Сейчас большие испытания покрышек проходят и в лабораториях, и на полях, и в карьерах.