В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования, в квартирах внутренней отделки не будет.

Из интересных особенностей – собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.

Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:

− 16 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость − 930 долларов за «квадрат».

− 14 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость − 860 долларов за «квадрат».

- 8 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость − 830 долларов за «квадрат».