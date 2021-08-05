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В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов
05.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В агрогородке Прилуки с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Первоначально тут собирались возвести более 30 многоэтажных домов, однако в 2019 году строительство остановилось. Мы писали об этой ситуации
Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования, в квартирах внутренней отделки не будет.
Из интересных особенностей – собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.
Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:
− 16 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость − 930 долларов за «квадрат».
− 14 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость − 860 долларов за «квадрат».
- 8 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость − 830 долларов за «квадрат».
Напомним, что ЖК «Вясёлка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района, примерно в 8 километрах от Минска. В начале строительства планировалось, что на участке в 37 гектаров будет построено 36 жилых домов на 8 тысяч человек. Также генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию и кафе.
На сегодняшний день в ЖК «Вясёлка» возведено 14 домов, работают новый детский сад и супермаркет.
Кстати, в прошлом году в Прилуках
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В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов
В агрогородке Прилуки с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Первоначально тут собирались возвести более 30 многоэтажных домов, однако в 2019 году...
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