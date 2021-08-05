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В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

05.08.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В агрогородке Прилуки с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Первоначально тут собирались возвести более 30 многоэтажных домов, однако в 2019 году строительство остановилось. Мы писали об этой ситуации здесь и здесь. Несколько месяцев назад стало известно, что застройщик «Майкласском» возобновляет строительство дома № 18. Сегодня в газете «Звязда» опубликована проектная декларация на 38 квартир.

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Напомним, что все дома в «Вясёлке» − панельные девятиэтажки в конструкциях «МАПИД». Дом № 18 не станет исключением. Это будет уже знакомая многим серия М464-У1-М.

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Всего в «панельке» будет 4 подъезда и 148 квартир.

Снаружи дом будет окрашен фасадными красками (вообще, яркие фасады когда-то были главной «фишкой» этого ЖК). В здании, помимо квартир, будет отделение связи и пристроенная к торцевой стене котельная.

Что касается отделки, то она будет присутствовать лишь в местах общего пользования, в квартирах внутренней отделки не будет.

Из интересных особенностей – собственные неотапливаемые погреба у жильцов первых этажей. Такие здесь будут под всеми балконами.  

Итак, по выпущенной проектной декларации всем желающим предлагаются:

− 16 однокомнатных квартир площадью от 39,87 до 43,27 квадратных метров. Стоимость − 930 долларов за «квадрат».

− 14 двухкомнатных квартир площадью от 55,74 до 66,75 квадратных метров. Стоимость − 860 долларов за «квадрат».

- 8 трехкомнатных квартир площадью от 71,71 до 95,72 квадратных метров. Стоимость − 830 долларов за «квадрат».

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Отмечается, что в организации действует система скидок, зависящая от размера первоначального взноса и графика внесения платежей.

Сдать дом в эксплуатацию застройщик обещает в мае 2022 года.

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Напомним, что ЖК «Вясёлка» расположен в агрогородке Прилуки Минского района, примерно в 8 километрах от Минска. В начале строительства планировалось, что на участке в 37 гектаров будет построено 36 жилых домов на 8 тысяч человек. Также генеральный план включал два детских садика, одну школу, большой торговый центр, банк, амбулаторию и кафе.

На сегодняшний день в ЖК «Вясёлка» возведено 14 домов, работают новый детский сад и супермаркет.  

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

Кстати, в прошлом году в Прилуках прошла презентация нового Генплана агрогородка. Согласно ему, в поселке собираются возвести два детских сада, школу на 900 мест, поликлинику, спортивные площадки и новую благоустроенную зону отдыха вдоль реки Птичь. Кроме того, генеральным планом предусмотрена реконструкция выезда из Прилук на брестскую трассу, а в перспективе − строительство путепровода через железную дорогу. По расчетам проектировщиков, к 2030 году в Прилуках будет проживать порядка 11 тысяч человек (сейчас — чуть более 5 тысяч).

В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов
В ЖК «Вясёлка» в Прилуках под Минском построят еще один многоквартирный дом. «Квадрат» – от 830 долларов

 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Прилуки с 2014 года строится жилой комплекс «Вясёлка». Первоначально тут собирались возвести более 30 многоэтажных домов, однако в 2019 году...
 
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