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МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2022 год

05.08.2021 11:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом его ввоза в Беларусь в 2022 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Речь идет об импорте шампанского и игристых вин, виноградных натуральных вин, включая крепленые, вермута, коньяков, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет, виски, рома, джина, водки, ликера и другой продукции.

Для участия нужно представить межведомственной комиссии в МАРТ конкурсные предложения. Документы принимаются до 6 сентября 2021 года включительно.

Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, планируемые объемы ее ввоза, сведения об участнике конкурса.

Сам открытый конкурс состоится 22 сентября.

В соответствии с положением о проведении конкурсов на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, победители обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет об импорте шампанского и игристых вин, виноградных натуральных вин, включая крепленые, вермута, коньяков, приготовленных из коньячных спиртов,...
 
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