БУТБ рассчитывает увеличить биржевой товарооборот с Казахстаном

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает увеличить биржевой товарооборот с Казахстаном. Об этом шла речь на онлайн-конференции, организованной БУТБ и посольством Казахстана в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Участники мероприятия обсудили возможности наращивания объемов биржевого товарооборота Беларуси и Казахстана, а также перспективы заключения транзитных сделок между казахстанскими экспортерами и покупателями из третьих стран. Всего в онлайн-конференции приняли участие более 30 представителей казахстанских деловых кругов, планирующих работать на белорусском рынке.

"Мы крайне заинтересованы в активизации взаимодействия с казахстанским бизнесом и хотели бы, чтобы Казахстан наряду со странами Евросоюза и Российской Федерацией вошел в топ наших внешнеторговых партнеров. Тем более что потенциал для дальнейшего развития взаимной торговли, безусловно, имеется. В частности, мы готовы обеспечить регулярные поставки в Казахстан крупных объемов белорусской сельскохозяйственной продукции. В первую очередь это сахар, который уже реализуется через биржевую площадку на казахстанский рынок. Кроме того, сейчас мы прорабатываем возможность увеличения экспорта кожевенного полуфабриката "вет-блю" в Казахстан. Это тоже достаточно востребованная товарная позиция", - заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков, приветствуя участников конференции.

Представитель БУТБ также отметил, что биржевая площадка может быть полезна и для казахстанских производителей, желающих продавать свою продукцию в Беларуси или других странах через механизм транзитных сделок.

"Наша площадка может стать эффективным каналом продаж для казахстанских экспортеров металлопродукции, зерновых и угля. Все эти группы товаров традиционно пользуются высоким спросом у белорусских предприятий. Например, по зерну мы готовы обеспечить прямой доступ к крупнейшим отечественным агрохолдингам, которые через биржевые торги закрывают все свои потребности в кормах и кормовых добавках. Аналогично и по углю: аккредитованные у нас потребители будут гарантированно приобретать как минимум несколько сотен тысяч тонн данной продукции ежегодно. Главное, чтобы в торговой системе регулярно присутствовали заявки на продажу от казахстанских компаний, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы найти покупателя, в том числе за пределами Беларуси", - подчеркнул Андрей Новиков.-0-