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Глава ФПБ положительно оценивает процесс создания первичек в частном секторе - плюс 2,9 тыс. за год
05.08.2021 14:15 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда положительно оценивает процесс создания первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики. За год их стало на 2,9 тыс. больше, сообщил глава ФПБ журналистам по итогам
Михаил Орда подчеркнул важность наличия профсоюзных организаций во всех сферах экономики для обеспечения эффективного социального диалога. "Человек не должен оставаться один на один с нанимателем. У него зачастую нет нужных правовых знаний. Он в невыигрышном положении по сравнению с нанимателем, у которого больше прав", - считает глава ФПБ. Профсоюзная организация, по его мнению, обладает достаточными ресурсами и компетенциями, чтобы защитить права трудящихся, в том числе и перед нанимателем.
Например, в ФПБ работает правовая и техническая инспекция. "Только за прошлый год правовая инспекция более 400 раз представляла интересы людей в судах. Около 80 человек, незаконно уволенных, вернули на работу. Вернули Br4,8 млн незаконно удержанных или невыплаченных средств. Это реальная защита", - привел факты Михаил Орда.
Однако, по его словам, иногда профсоюзы сталкиваются с глухим непониманием со стороны нанимателей и нежеланием "выстраивать нормальный социальный диалог". "Мы четко для себя отмечаем, что в этом есть какой-то смысл", - убежден глава ФПБ. Причины, возможно, в желании скрыть отдельные нарушения в организациях, например, факты выплаты зарплаты в конвертах.
"Есть организации, которые просто противодействуют, не хотят и делают все, чтобы у них не было профсоюзов. Хотя мы, безусловно, неоднократно стараемся объяснить, рассказать, в чем есть польза, плюсы. Мы показываем, что по законодательству есть много положительных моментов, которые выгодны самому нанимателю. Но они не идут навстречу", - отметил он.
Тем не менее процесс создания профсоюзных организаций в частных структурах идет постоянно. "У нас достаточно хороший результат: мы за год более 2,9 тыс. организаций создали в частном секторе экономики. Так что есть движение и хороший результат, - заявил Михаил Орда. - Мы сегодня на этом пути видим, что делаем правильную работу и будем продолжать ее делать, и глава государства нас в этом полностью поддерживает".
Он рассказал, что также проинформировал Президента о планах ФПБ по противодействию незаконным и враждебным действиям отдельных стран, которые "в одностороннем порядке, не имея на это никакого права, развязали экономическую войну, нарушив все международные законы". "Мы понимаем цель этой агрессии - чтобы нанести материальный, экономический ущерб нашей стране. От этого могут пострадать люди, семьи. Это касается уже национальной безопасности нашей страны. Мы будем делать все, чтобы противостоять этим недружественным и враждебным действиям", - подчеркнул профсоюзный лидер.
Кроме того, в разговоре с главой государства затрагивалась тема контроля за ценообразованием, за своевременной выплатой взносов в Фонд социальной защиты населения, оказания помощи трудящимся в пересмотре экономических исков, обеспечения достойных условий труда аграриев в период уборочной кампании.-0-
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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда положительно оценивает процесс создания первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики....
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