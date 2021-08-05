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В Беларуси осталось сжать 40 % площадей: Брестская область - лидер по темпам уборочной
05.08.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
4 миллиона тонн зерна уже сегодня будет собрано в Беларуси. На утро каравай весил 3 миллиона 970 тысяч тонн. Сжать осталось урожай на 40 процентах площадей.
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4 миллиона тонн зерна уже сегодня будет собрано в Беларуси. На утро каравай весил 3 миллиона 970 тысяч тонн. Сжать осталось урожай на 40 процентах площадей. Лидер по...
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