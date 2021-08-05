В Беларуси осталось сжать 40 % площадей: Брестская область - лидер по темпам уборочной

Источник материала: БT

4 миллиона тонн зерна уже сегодня будет собрано в Беларуси. На утро каравай весил 3 миллиона 970 тысяч тонн. Сжать осталось урожай на 40 процентах площадей.



Лидер по темпам - Брестская область - ведет работы на последней четверти полей. На ее счету 874 тысячи тонн хлеба. А вот лидеру по намолоту - Минскому региону, в котором собрали уже 961 тысячу тонн зерна, еще предстоит освоить 45 процентов площадей. Полумиллионную отметку перешагнули Витебская и Гомельская области.



