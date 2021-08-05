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В Беларуси услуги электросвязи оказывают 190 операторов

05.08.2021 16:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по состоянию на 1 июля 2021 года услуги электросвязи оказывают 190 операторов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

В результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи были достигнуты следующие результаты: количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составило 3,273 млн, абонентов IP-телевидения - 2,34 млн, абонентов, подключенных к мультисервисной IMS-платформе, - 3,67 млн. Число абонентов, подключенных по технологии GPON, возросло на 47,2 тыс. и насчитывает 2,79 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась с начала года на 277 Гбит/с и составила 2160 Гбит/с.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия насчитывает 11,696 млн.

"Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 99,3% территории Беларуси, а третьего поколения (3G) - на 98,4%, - отметили в пресс-службе. - Охват населения и территории страны услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился и на 1 июля 2021 года составил 95% и 58,6% соответственно".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия насчитывает 11,696 млн.
 
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