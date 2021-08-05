"Витязь" запустил линию по выпуску ТВ больших диагоналей и готовит проект с российским Сбером

Источник материала: БелТА

5 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" ввело в эксплуатацию новую линию по производству телевизоров больших диагоналей, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Геннадий Азаров.

Модернизация производства позволила нарастить примерно в 1,5 раза мощности по выпуску телеприемников больших диагоналей. Такой эффект будет достигнут не только за счет расширения парка оборудования, но и благодаря оптимизации внутренней производственной логистики, отметил Геннадий Азаров.

Дело в том, что в последние годы "Витязь" неизменно увеличивает объемы выпуска телевизоров под потребности преимущественно российского рынка. С учетом складывающейся конъюнктуры предприятие делает акцент на развитии модельного ряда приемников больших диагоналей (от 43 дюймов до 65 дюймов). Их удельный вес в структуре выпуска этого инновационного продукта уже превышает 50%. Запуск нового оборудования позволил в том числе сократить затраты на переналадку линий при их переводе с телевизоров малых диагоналей на большие. Также оптимизируются процессы наладки, контроля качества, загрузки специального программного обеспечения изделий. В совокупности это должно положительно повлиять на производительность труда, пояснил руководитель.

В планах до конца 2021 года освоить производство телевизоров с диагональю 75-80 дюймов. "Витязь" также продолжит наращивать объемы выпуска телеприемников с поддержкой SmartTV, в том числе на мультимедийной платформе российского "Яндекса". Кроме того, предприятие работает над запуском в производство в 2021 году умных телевизоров на платформе "Салют ТВ" с широкими функциональными возможностями. Это результат сотрудничества с российским Сбербанком, в экосистему которого входит сервис виртуальных помощников "Салют".

Тема модернизации производства остается актуальной для "Витязя" в связи с тем, что на ближайшую перспективу предприятие ставит задачу расширить ассортиментный портфель телеприемников до 60 моделей. Сегодня специалисты разрабатывают проект по реконструкции одного из корпусов под строительство умных производственных линий и логистического центра. "Это будет современный комплекс, где в основу производственных и логистических процессов мы постараемся заложить передовые технологические решения, базирующиеся на концепции цифровизации "Индустрия 4.0", и новые организационные принципы управления производством", - рассказал Геннадий Азаров.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятиее, развивает около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек.-0-